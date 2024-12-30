بيراميدز: لم نُفكر في ضم زيزو.. ولا نمانع عقد صفقات تبادلية مع الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة ما يتم تداوله عن دخولهم في مفاوضات لضم نجم فريق الزمالك أحمد سيد "زيزو".

وقال سعيد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر مساء الأحد:"لم نفكر في التفاوض مع زيزو أو نتحدث بهذا الشأن، لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب".

وأوضح المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه لا يمانع في الوقت ذاته إبرام أي صفقات تبادلية مع الزمالك.

وتطرق سعيد خلال تصريحاته لموقفهم من لاعبهم إبراهيم عادل بعد تحويله لتدريبات انفرادية عقب احتجاجه على استبداله بقوله:"قررنا استبعاده أمام الجونة ولم نحدد بعد موعدًا لعودته".

وأتم تصريحاته بقوله:"لا يوجد اتفاق بشأن رحيل إبراهيم عادل في الصيف المقبل فالقرار لدى مجلس الإدارة وسيكون حسب العرض المقدم له".

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