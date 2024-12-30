لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز: لم نُفكر في ضم زيزو.. ولا نمانع عقد صفقات تبادلية مع الزمالك

02:27 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

زيزو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة ما يتم تداوله عن دخولهم في مفاوضات لضم نجم فريق الزمالك أحمد سيد "زيزو".

وقال سعيد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر مساء الأحد:"لم نفكر في التفاوض مع زيزو أو نتحدث بهذا الشأن، لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب".

وأوضح المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه لا يمانع في الوقت ذاته إبرام أي صفقات تبادلية مع الزمالك.

وتطرق سعيد خلال تصريحاته لموقفهم من لاعبهم إبراهيم عادل بعد تحويله لتدريبات انفرادية عقب احتجاجه على استبداله بقوله:"قررنا استبعاده أمام الجونة ولم نحدد بعد موعدًا لعودته".

وأتم تصريحاته بقوله:"لا يوجد اتفاق بشأن رحيل إبراهيم عادل في الصيف المقبل فالقرار لدى مجلس الإدارة وسيكون حسب العرض المقدم له".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

لاعب الأهلي يُعلن عبر مصراوي انتقاله لنادي السويحلي الليبي

زيزو بيراميدز إبراهيم عادل الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة