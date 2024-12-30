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لاعب الأهلي يُعلن عبر مصراوي انتقاله لنادي السويحلي الليبي

02:15 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    عبدالله عبدالسلام أحد أساطير كرة الطائرة بالنادي الأهلي
  • عرض 5 صورة
    عبدالله عبدالسلام أحد أساطير كرة الطائرة بالنادي الأهلي
  • عرض 5 صورة
    عبدالله عبدالسلام أحد أساطير كرة الطائرة بالنادي الأهلي
  • عرض 5 صورة
    عبدالله عبدالسلام أحد أساطير كرة الطائرة بالنادي الأهلي
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كتب ـ محمد علام:

أعلن عبدالله عبدالسلام أحد أساطير كرة الطائرة بالنادي الأهلي حصوله على موافقة مسؤولي القلعة الحمراء للانتقال لصفوف السويلحي الليبي.

وقال عبدالسلام في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إنه سينتظم بمعسكر الفريق الليبي اليوم بعدما يوقع على العقود ليسافر معه إلى قطر لخوض البطولة العربية.

وأتم عبد السلام تصريحاته بقوله:"العقد سيكون لمدة 6 أشهر مع نادي السويلحي الليبي".

يذكر أن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي يستعد أيضًا للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 13إلى 26 يناير 2025.

وكانت قرعة البطولة العربية قد أوقعت الأهلي بالمجموعة الثالثة رفقة أندية: الهلال الليبي، الكويت الكويتي وأربيل العراقي.

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