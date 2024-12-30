متحدث الزمالك يوضح: تطورات ملف تجديد زيزو.. وهل كان هتاف الجماهير ضد اللاعب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك إن حتى الآن لم تتضح الأمور بخصوص ملف تجديد التعاقد مع نجم فريقهم أحمد سيد "زيزو".

وأضاف سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء الأحد:"الإدارة لديها حدود في ملف التعاقدات واللاعب يريد الوصول إلى أقصى رقم وهذا مصدر دخله".

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك إلى أنه لا يعتقد بكون هتافات الجماهير خلال مباراة الاتحاد ضد زيزو:"أعتقد أنها رسالة عامة والجمهور لم يكن يقصده فزيزو لاعب كبير ومن رموز نادي الزمالك".

وأتم سالم تصريحاته بقوله:"الأخبار المنتشرة حاليًا غير صحيح وسنعلن عن انتهاء الملف".

وكانت جماهير الزمالك قد هتفت خلال مباراة الاتحاد أمس الأحد:"اللي يجدد أهلاً بيه.. واللي هيمشي في داهية يا بيه" وهو الهتاف الذي ربطه البعض كونه ضد زيزو.

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