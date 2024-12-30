"سيقيم له حفل تكريم".. مصدر لمصراوي: الأهلي وافق على إعارة لاعبه

كتب ـ وسام محمد:

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من رغبة أسطورة فريق الطائرة بالنادي عبدالله عبد السلام من الرحيل إلى نادي السويحلي الليبي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن مسؤولي الأهلي قد وافقوا على رغبة اللاعب ولكن على سبيل الإعارة، مضيفًا:"اللاعب سيحصل على قيمة إعارته كاملة من نادي السويحلي الليبي".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي سيقيم حفل تكريم له اليوم الاثنين قبل رحيله إلى نادي السويحلي.

يذكر أن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 13:26 يناير 2025.

وكانت قرعة البطولة العربية قد أوقعت الأهلي بالمجموعة الثالثة رفقة أندية: الهلال الليبي، الكويت الكويتي وأربيل العراقي.

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