عمر فايد يكشف: كواليس حديثه مورينيو.. وسبب الاحتراف بالدوري البلجيكي

ناصر منسي.. رحلة الكفاح من الظل إلى مهاجم الزمالك الأول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عمر فايد المحترف المصري بصفوف نادي بيرشكوت البلجيكي مُعارًا من صفوف فنربخشة التركي عن كواليس جلسته مع المدير الفني للأخير البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف فايد، في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس الأحد:"بعد عودتي من المشاركة بالأولمبياد مع المنتخب تحدث مع مورينيو وأخبرني أنه كان يُتابعني بالبطولة.

وأشار المحترف المصري بنادي بيرشكوت إلى أنه فضّل الاحتراف بالدوري البلجيكي بعد مكالمة بالفيديو جمعته مع نجم منتخب هولندي السابق ديرك كاوت المدير الفني الحالي للفريق.

وتابع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً:"أريد الحصول على خبرات أكبر للحصول على خطوة أكبر سواء بفنربخشة أو نادي كبير في بلجيكا، انضممت للفريق بعد مرور 9 جولات وكان برصيده نقطتين حاليًا الوضع جيد وأتمنى المساهمة في بقائه بالدوري".

وأتم المدافع الشاب تصريحاته بالرد على اهتمام أندية القمة في مصر بضمه بقوله:"كنت سعيد بالطبع برغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في ضمي ولكن لن أعود للدوري المصري فرغبتي هي الاحتراف الأوروبي".

وكان فنربخشة قد ضم اللاعب من صفوف المقاولون في أغسطس 2023 قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في سبتمبر لنادي نوفي بازار الصربي ثم بيرشكوت البلجيكي.

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