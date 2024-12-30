43 مباراة سابقة.. تفوق كاسح للأهلي أمام إنبي في تاريخ المواجهات

كتب_ محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو صدام الأهلي وإنبي، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، ويحتضن اللقاء ستاد المقاولون العرب.

تفوق كاسح للأهلي في تاريخ المواجهات أمام إنبي

التقى الأهلي وإنبي 43 مرة في الدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، حقق الأهلي الفوز في 30 مباراة، مقابل 4 انتصارات لإنبي، وتعادلا في 9 لقاءات، سجل الأهلي 81 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا.

وشهدت أول مواجهة بين الفريقين في 10 يناير 2003 فوز الأهلي 2-1، بأهداف محمد جودة وأحمد بلال، وآخر لقاء انتهى بالتعادل 1-1 في 14 أغسطس الماضي، بهدف محمود كهربا للأهلي وأحمد نادر حواش لإنبي.

وكان أكبر فوز للأهلي كان 5-1 في موسم 2012-2013، و4-1 في موسم 2017-2018.

محمد أبوتريكة ومحمد بركات هما هدافا الأهلي في المواجهات برصيد 7 أهداف لكل منهما، يليه عماد متعب بـ5 أهداف.

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