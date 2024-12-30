كتب_ محمد عبدالهادي:

ناصر منسي، مهاجم الزمالك الحالي وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الراهن، هو مثال حي للإصرار والتحدي.

بداية ناصر منسي المتواضعة: من الظل إلى الأضواء

يبلغ ناصر منسي من العمر 27 عاماً، فهو من مواليد 16 نوفمبر 1997 بمحافظة الشرقية، وبدأ مسيرته الكروية من نادي الشمس والذي انتقل منه إلى صفوف نادي الداخلية، الذي شارك معه في 28 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

انتقل بعد ذلك إلى بيراميدز في يوليو 2018، ولكن التحديات استمرت، بسبب قلة مشاركاته الأساسية لتواجد الكثير من المحترفين والمهاجمين بالفريق.

و شارك مع بيراميدز في 24 مباراة واكتفى خلالهم بتسجيل هدف واحد فقط وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

إعارة قصيرة الي طلائع الجيش

في يوليو 2019، انتقل ناصر منسي على سبيل الإعارة إلى طلائع الجيش، حيث شارك في 58 مباراة وسجل 16 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الانتقال إلى البنك الأهلي: خطوة نحو النجومية

وعاد منسي إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته في أغسطس 2020، لكنه رحل نهائيًا إلى البنك الأهلي في يناير 2021.

شهدت مسيرته تحولاً كبيراً عندما انضم إلى البنك الأهلي، هناك حصل على مساحة أكبر للمشاركة، وأصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية.

مع البنك الأهلي، لعب 37 مباراة وسجل 14 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الانضمام إلى الزمالك: الحلم يتحقق

في موسم 2023/2024، تحقق حلم ناصر منسي بارتداء قميص نادي الزمالك، ورغم الضغوط الهائلة التي ترافق اللعب لنادٍ بحجم الزمالك، أظهر منسي شخصية قوية داخل الملعب، وسرعان ما كسب ثقة الجماهير والجهاز الفني.

وكان منسي قريبًا من الرحيل بسبب قلة مشاركته، قبل أن يُسجل هدفًا تاريخيًا للزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي ضد الأهلي، ليلجأ الفريقا لركلات الترجيح والتي حسمها الفارس الأبيض لتزداد مشاركته مع الفريق.

وشارك ناصر منسي مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة سجل خلالها 6 أهداف بمختلف البطولات.

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