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"الخطيب يقود المفاوضات بنفسه".. مصدر يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لحسم "الصفقة المنتظرة"

11:57 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
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    إبراهيم بوغانمي مع بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح - تصوير: علاء أحمد
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح
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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات ملف صفقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الجزائري بغداد بو نجاح المحترف بصفوف الشمال القطري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة يخوض بنفسه المفاوضات في محاولة أخيرة لإتمام التعاقد مع اللاعب بعد رفض ناديه القطري رحيله عن سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب يستعين في ملف المفاوضات بوساطة بعض الشخصيات الرياضية المرموقة في قطر لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن النادي الأهلي سيغلق صفقة بغداد بو نجاح بصورة نهائية خلال 48 ساعة سواء نجحت أو توقفت.

ويسعى النادي الأهلي لتعزيز صفوفه بصفقات مميزة؛ تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى التي تضمت أندية:بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن اسم بغداد بو نجاح قد ارتبط أكثر من مرة بالانضمام لصفوف الأهلي.

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بغداد بونجاح الأهلي محمود الخطيب
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