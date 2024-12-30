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"الحلم قريبًا".. الأهلي يُعلن عن "مفاجأة كبيرة" سارة لجماهيره

10:59 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعد شلبي، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهدت مفاجآة كبيرة سارة لجماهير النادي.

وأضاف شلبي في تصريحات لقناة الأهلي مساء أمس الأحد:"الجمعية العمومية لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية اعتمدت أشياءً مهمة جدًا".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي:"محمود الخطيب رغم مرضه أصر على أن يكون حاضرًا بالاجتماع وقريبًا سيكون هناك مفاجأة كبيرة تخص حلم جمهور الأهلي في الاستاد في حدث فريد جدًا".

وأتم شلبي تصريحاته بقوله: "سيكون هناك شيء يستحقه جمهور الأهلي بصورة لم يكن أحد يتخيلها بشأن استاد الأهلي".

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سعد شلبي الأهلي ستاد الأهلي
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