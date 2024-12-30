"البديل محلي".. اتحاد الكرة يعتزم دفع الشرط الجزائي لميكالي وتوجيه الشكر له

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إنهم يعتزمون توجيه الشكر للمدير الفني البرازيلي للمنتخب الوطني للشباب ميكالي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن اتحاد الكرة سيدفع قيمة الشرط الجزائي للمدرب والذي يبلغ راتب ثلاثة أشهر ثم سيوجهون الشكر له.

وأشار المصدر إلى أن البديل لميكالي في منصبه بالجهاز الفني لمنتخب الشباب سيكون وائل رياض.

يُذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اتحاد الكرة الحالي يرى أن المرتب الذي يحصل على ميكالي كبير؛ إذ يبلغ 85 ألف دولار شهريًا.

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