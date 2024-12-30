أحمد شوبير يكشف آخر تطورات انضمام بغداد بونجاح إلى الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير مقدم البرامج الحالي ونجم الأهلي السابق، على إمكانية انضمام اللاعب الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الأهلي لن يتعاقد مع بغداد بونجاح في يناير، ممكن الوضع يتغير في فترة كأس العالم للأندية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية إلى اقتراب اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، من الانضمام إلى الأهلي، خاصة في ظل تواجد اللاعب في القاهرة الأيام الماضية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف فريقه، خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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