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أحمد شوبير يكشف آخر تطورات انضمام بغداد بونجاح إلى الأهلي

01:31 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (3) (1)
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
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    أحمد شوبير مقدم البرامج
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح - تصوير: علاء أحمد
  • عرض 20 صورة
    بغداد بونجاح
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير مقدم البرامج الحالي ونجم الأهلي السابق، على إمكانية انضمام اللاعب الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الأهلي لن يتعاقد مع بغداد بونجاح في يناير، ممكن الوضع يتغير في فترة كأس العالم للأندية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية إلى اقتراب اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، من الانضمام إلى الأهلي، خاصة في ظل تواجد اللاعب في القاهرة الأيام الماضية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف فريقه، خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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النادي الأهلي أحمد شوبير بغداد بونجاح آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
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