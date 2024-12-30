مصدر يكشف مفاجأة وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

كتب - يوسف محمد:

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، من قائمة الفريق، استعداداً لمواجهة إنبي ببطولة الدوري المصري اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد كهربا من قائمة الفريق، جاءت لأسباب تتعلق بإمكانية رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة".

وأضاف: "كهربا لديه عرضًا من نادي السويحلي الليبي لاستعارته، لمدة 6 شهور، للحصول على نسب مشاركة أعلى وتجهيزه للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025".

واختتم المصدر تصريحاته: "المقابل المادي من فريق السويحلي لضم كهربا، جاء مقابل 550 ألف دولار للأهلي واللاعب والنادي يحاول إقناع اللاعب في الوقت الحالي بقبول العرض".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة.

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