لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف مفاجأة وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

12:31 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

محمود كهربا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، من قائمة الفريق، استعداداً لمواجهة إنبي ببطولة الدوري المصري اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد كهربا من قائمة الفريق، جاءت لأسباب تتعلق بإمكانية رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة".

وأضاف: "كهربا لديه عرضًا من نادي السويحلي الليبي لاستعارته، لمدة 6 شهور، للحصول على نسب مشاركة أعلى وتجهيزه للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025".

واختتم المصدر تصريحاته: "المقابل المادي من فريق السويحلي لضم كهربا، جاء مقابل 550 ألف دولار للأهلي واللاعب والنادي يحاول إقناع اللاعب في الوقت الحالي بقبول العرض".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة.

أقرأ أيضاً:

"في مباراة ليستر".. رقم تاريخي لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

الأهلي إنبي الدوري المصري كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية: وفاة ضابط وفردي شرطة إثر انفجار غازي في أكاديمية الشرطة
عاجل - مصدر أمني يكشف تفاصيل دوي الانفجار داخل أكاديمية الشرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية
رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات