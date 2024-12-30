موعد مباراة إنبي والأهلي والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يطل فريق الأهلي على جمهوره مجددًا حين يلتقي نظيره إنبي في الدوري.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي عند الخامسة من عصر يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ـ ويتبقى له مباراة مؤجلة ـ بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي قبل المباراة المركز 14 بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

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