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كتبت-هند عواد:

حضر العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم في إحدى صالات العرض.

وكان من ضمن هؤلاء اللاعبين، عبد الستار صبري لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي الأسبق وزوجته.

كما ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك وأسامة جلال لاعب بيراميدز، على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض الخاص للفيلم.

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