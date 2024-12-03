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أمير عبد الحميد وزوجته في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

11:38 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    دونجا لاعب الزمالك وأسامة جلال لاعب بيراميدز من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 11 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 11 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2_1
  • عرض 11 صورة
    نبيل دونجا لاعب الزمالك من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 11 صورة
    أسامة جلال يحضر العرض الخاص للحريفة 2
  • عرض 11 صورة
    عبد الستار صبري وتامر بيجاتو
  • عرض 11 صورة
    أمير عبد الحميد وزوجته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 11 صورة
    حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    عبد الستار صبري وتامر بيجاتو
  • عرض 11 صورة
    أمير عبد الحميد وزوجته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
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كتبت-هند عواد:

حضر العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم في إحدى صالات العرض.

وكان من ضمن هؤلاء اللاعبين، عبد الستار صبري لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي الأسبق وزوجته.

كما ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك وأسامة جلال لاعب بيراميدز، على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض الخاص للفيلم.

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أمير عبد الحميد وزوجته أسامة جلال دونجا الزمالك فيلم الحريفة2
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