أحمد سليمان يترأس بعثة الزمالك في نيجيريا

ما موقف النادي الأهلي من بيع رضا سليم؟.. مصدر يُجيب

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى نيجيريا، يوم الجمعة المقبل، لمواجهة إنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك إنيمبا النيجيري، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر الحالي، على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين دون رد.

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