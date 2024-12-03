ما موقف النادي الأهلي من بيع رضا سليم؟.. مصدر يُجيب

كتبت-هند عواد:

حضر الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسامة جلال مدافع بيراميدز، العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.

ونشر دونجا وأسامة جلال، صورتهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب الأخير، وشارك دونجا في اللقاء بشكل أساسي.

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