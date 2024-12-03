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6 صور.. نجما الزمالك وبيراميدز يحضران العرض الخاص للحريفة 2

10:39 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسامة جلال يحضر العرض الخاص للحريفة 2
  • عرض 7 صورة
    دونجا مع كزبرة من العرض الخاص للحريفة 2
  • عرض 7 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 7 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2_1
  • عرض 7 صورة
    نبيل دونجا لاعب الزمالك من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 7 صورة
    دونجا لاعب الزمالك وأسامة جلال لاعب بيراميدز من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
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كتبت-هند عواد:

حضر الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسامة جلال مدافع بيراميدز، العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.

ونشر دونجا وأسامة جلال، صورتهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب الأخير، وشارك دونجا في اللقاء بشكل أساسي.

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العرض الخاص للحريفة 2 عماد دونجا أسامة جلال فيلم الحريفه 2
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