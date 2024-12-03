إمام عاشور يظهر في حفل زفاف لاعب منتخب مصر بهذه الطريقة (صورة)

يقبل رأس والدته.. أول 8 صور لمحمد ربيعة مع زوجته في حفل الزفاف اليوم

شهد حفل زفاف لاعب منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعة، ظهور إمام عاشور نجم النادي الأهلي.

ولم يقم إمام عاشور بالحضور، لكنه ظهر عن طريق مكالمة فيديو خاصة، من أجل مساندة زميله محمد ربيعه في حفل زفافه.

واحتفل ربيعه بحفل زفافه وسط أقاربه وأصدقائه وأهالي قريته اليوم الثلاثاء، في مسقط رأسه كفر الشيخ.