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إمام عاشور يظهر في حفل زفاف لاعب منتخب مصر بهذه الطريقة (صورة)

10:30 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (2)
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    حفل زفاف محمد ربيعه (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (4)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (7)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (1)
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شهد حفل زفاف لاعب منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعة، ظهور إمام عاشور نجم النادي الأهلي.

ولم يقم إمام عاشور بالحضور، لكنه ظهر عن طريق مكالمة فيديو خاصة، من أجل مساندة زميله محمد ربيعه في حفل زفافه.

واحتفل ربيعه بحفل زفافه وسط أقاربه وأصدقائه وأهالي قريته اليوم الثلاثاء، في مسقط رأسه كفر الشيخ.

إمام عاشور حفل زفاف محمد ربيعه محمد ربيعه منتخب مصر الأهلي
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