مصدر لمصراوي: "اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية"

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كتب-مراسل مصراوي:

تقترب رابطة الأندية المصرية المحترفة، من تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية، لالتزامات الأول في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويلتقي الأهلي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ويعود إلى القاهرة، صباح الأحد 8 ديسمبر، قبل أن يغادر إلى قطر لخوض مباراة في كأس القارات للأندية.

وقال مصدر من رابطة الأندية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي وإنبي، المقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر.

ويواجه الأهلي الفائز من مباراة "ديربي الأمريكتين" في كأس إنتركونتيننتال بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، يوم 14 ديسمبر، وإذا فاز الأهلي بالمباراة يصعد إلى النهائي ويواجه ريال مدريد، يوم 18 ديسمبر.

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