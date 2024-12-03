بحضور نجم بيراميدز.. 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعه لاعب منتخب مصر

يقبل رأس والدته.. أول 8 صور لمحمد ربيعة مع زوجته في حفل الزفاف اليوم

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حرص لاعب فريق بيراميدز، محمد رضا بوبو، على حضور حفل زفاف زميله محمد ربيعه مدافع منتخب مصر ونادي سموحة.

وأقام محمد ربيعه حفل زفافه اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أصدقائه وأقاربه وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

وسبق أن تم تأجيل حفل زفاف ربيعه من يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، بسبب استدعائه للانضمام لمنتخب مصر لأول مرة في تاريخه.

وشارك ضد الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

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