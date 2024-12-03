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بحضور نجم بيراميدز.. 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعه لاعب منتخب مصر

09:40 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (8)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (6)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (4)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (2)
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    حفل زفاف محمد ربيعه (1)
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    حفل زفاف محمد ربيعه (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (7)
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (5)
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حرص لاعب فريق بيراميدز، محمد رضا بوبو، على حضور حفل زفاف زميله محمد ربيعه مدافع منتخب مصر ونادي سموحة.

وأقام محمد ربيعه حفل زفافه اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أصدقائه وأقاربه وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

وسبق أن تم تأجيل حفل زفاف ربيعه من يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، بسبب استدعائه للانضمام لمنتخب مصر لأول مرة في تاريخه.

وشارك ضد الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

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حفل زفاف محمد ربيعه محمد ربيعه بيراميدز منتخب مصر سموحة
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مصدر لمصراوي: "اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية"

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