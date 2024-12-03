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يقبل رأس والدته.. أول 8 صور لمحمد ربيعة مع زوجته في حفل الزفاف اليوم

08:47 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (5)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (4)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (3)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (6)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (7)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر (2)
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يحتفل مدافع منتخب مصر ونادي سموحة، محمد ربيعه، بحفل زفافه في مسقط رأسه كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وشهد الحفل حضور عدد من الأقارب والأصحاب، حرصا منهم على مساندته في يوم زفافه.

وحرص محمد ربيعه على تقبيل رأس والدته في حفل زفافه، والتي ظهر على وجهها الابتسامة والسعادة.

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