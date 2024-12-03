الأهلي أم الزمالك؟.. وكيل محمد ربيعة يكشف "لمصراوي" خطوة اللاعب المقبلة

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخير تألق لاعب نادي سموحة، محمد ربيعة، مما أدى إلى سباق بين الأندية المصرية من أجل الحصول على خدماته.

وكشف أحمد كفتة وكيل محمد ربيعة "لمصراوي" أن اللاعب قد أنهى بالفعل اتفاقه مع أحد قطبي الكرة المصري، الأهلي والزمالك، واتفق على جميع بنود العقد بمعرفة مجلس إدارة نادي سموحة.

وكان قد أكد مصدر "لمصراوي" أن اللاعب وعائلته ينتمون لتشجيع النادي الأهلي، مما يجعله يُفضل الانتقال إلى المارد الأحمر عن الفارس الأبيض.

وشارك ربيعة في أول مباراة رسمية له مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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