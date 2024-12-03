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مصدر يكشف "لمصراوي" آخر تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك لضم ثلاثي زد

06:10 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

فريق زد

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كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية اهتماما كبيرا من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بضم ثلاثي نادي زد.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أنه كانت هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك مع إدارة نادي زد خلال فترة الانتقالات الماضية لضم عبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو، لكنها توقفت.

وأوضح المصدر أن مفاوضات قطبي الكرة المصرية توقفت بسبب عدم الوصول إلى إتفاق على سعر شراء أي لاعب من الثلاثي.

وقال المصدر إنه حتى الآن لم تتجدد مفاوضات الأهلي والزمالك، وأن نادي زد متمسك بموقفه وسعر بيع الثلاثي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير من عام 2025، أي بعد 28 يوما.

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الأهلي زد البانوبي زيكو محمد إسماعيل الزمالك
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