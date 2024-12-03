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كتب- محمد خيري:

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تفاصيل ميزانية النادي للعام المالي الماضي، الذي يمتد بين 1 يوليو 2023، و30 يونيو 2024، لعرضها على الجمعية العمومية، للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 ديسمبر الجاري.

وشهدت للميزانية بلوغ أرباح حساب ايرادات ومصروفات قطاع كرة القدم للعام المالي (2023-2024) 422 مليون جنيه و243 ألفا تقريبا، مقارنة بـ366 مليون و588 ألفا لعام (2022-2023)

وأيضا ارتفع إجمالي المصروفات من 351 مليون جنيه و996 ألفا في 2022-2023 إلى 742 مليون و961 ألفا في العام الماضي.

ويُضاف إلى المصروفات 55.57 مليون جنيه تحت بند استهلاك الأصول الأخرى (عقود شراء) في العام الماضي، مقارنة بـ65.93 في العام السابق له ويصبح إجمالي العجز في ميزانية كرة القدم العام المالي الماضي 376 مليون جنيه و292 ألفا، بعدما كان 51.34 مليون تقريبا في العام السابق، ما يعني تضاعفه 7 مرات.

إجمالي المصروفات بالتفصيل:

-مصروفات كرة القدم: 742 مليون و961 ألف

-استهلاك الأصول الأخرى عقود شراء: 55.573762

-عمولات وكلاء: مليون و529 ألفا و200 جنيه

-إكراميات ونثريات متنوعة: 943 ألفا و174 جنيها

-عقود ومرتبات اللاعبين: 500 مليون و216 ألف

-مصروفات إعارة وشراء لاعبين: 40 مليون و665 ألف

-مصاريف قضايا دولية: 39 مليون و428 ألف

-سفريات وانتقالات وبدلات: 39 مليون و199 ألف

-مرتبات إداريين ومدربين: 22 مليون و876 ألف

-مكافأة مدربين ولاعبين: 20 مليون و828 ألف

-جزاءات وغرامات: 369 ألف

وتشير أرقام الميزانية إلى أن تكلفة عقود ومرتبات اللاعبين ارتفعت بمقدار 200% من 238 مليون و269 ألفا في ميزانية 2022-2023 إلى 500 مليون و216 ألفا في العام المالي الماضي

وكذلك ارتفعت مكافآت اللاعبين والمدربين من 16 مليون و394 ألفا إلى 20 مليون و828 ألفا

بينما انخفضت مرتبات المدربين والإداريين إلى 22 مليون جنيه و876 ألفا مقارنة بـ25 مليون و57 ألفا في العام السابق

وبلغت تكلفة القضايا الدولية في ميزانية العام المالي الماضي 39 مليون جنيه و428 ألفا، مقابل 6 ملايين و263 ألفا في 2022-2023

وشهدت ميزانية العام الماضي بنودا لم تكن مدرجة في ميزانية العام السابق له، وهي عمولات الوكلاء والكرة النسائية والإكراميات والنثريات

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