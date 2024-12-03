غزل المحلة يقبل اعتذار الكابتن أحمد عيد وجهازه المعاون

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قبل مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل اعتذار الذي قدمه الكابتن أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديراً فنياً لنادي غزل المحلة

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر للكابتن أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة

وكان غزل المحلة قد تلقى هزيمة من نادي الزمالك بأربعة أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز