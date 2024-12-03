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"يشارك بها الأهلي".. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

04:15 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (1)
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (2)
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    محمود الخطيب يقرأ ورقة
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    الخطيب في إحدى المباريات (1)
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تُقام قرعة منافسات كأس العالم للأندية 2025 عند السادسة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل.

وستُنقل القرعة عبر قناة فيفا على منصة يوتيوب وقناة أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس بجانب قناتي بي إن سبورتس والإخبارية السعودية.

وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وتشهد البطولة مشاركة الأهلي بجانب كلاً من: الوداد (المغرب)، الترجي (تونس)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السعودية)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) والعين (الإمارات).

وكذلك أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال) ويوفنتوس (إيطاليا) وبوروسيا دورتموند (ألمانيا).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورغ (النمسا)، مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل).

وأندية فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) وبوتافوجو (البرازيل).

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