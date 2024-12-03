الأهلي يكشف موقف "داري وأبو علي" من رحلة جنوب أفريقيا

كتب- رمضان علي حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف تواجد الثنائي أشرف داري ووسام أبو علي مع الأحمر، في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، استقر على ضم أشرف داري، ووسام أبو علي لقائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا.

أضاف المصدر، أن أشرف داري يستطيع المشاركة بشكل طبيعي ضد أورلاندو لكن القرار لم يحسم من جانب كولر والأقرب أن يكون بديلا في المباراة.

وأوضح المصدر، أن وسام أبو علي طلب السفر مع الفريق، ولكن مشاركته أمام أورلاندو غير واضحة والأقرب أن يكون بديلا أيضا.

جدير بالذكر، أن الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق استاد أبيدجان، برباعية مقابل هدفين.

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