"أشكر حسين لبيب صاحب الفضل".. لاعب الزمالك يُعلن تجديد تعاقده بعد مسيرة بدأت منذ 13 عاماً

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد رفاعي موهبة نادي الزمالك تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء دون أن يكشف مدة التعاقد الجديد.

وكتب رفاعي، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"الحمد لله هذا من فضل ربي وإن ليس للإنسان إلا ما سعى 13 سنة داخل جدران نادي الزمالك والمسيرة مكملة بعلن التجديد لبيتي والمكان اللي متربي فيه بشكر مجلس الإدارة وعلى رأسه الكابتن حسين لبيب اللي بشكره وليه الفضل على تجديد الثقه ودعمه ليا".

وأتم اللاعب صاحب الـ 21 عاماً تدوينته بقوله:"بشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والداعم دائمًا وبوعدكم أن أبذل قصارى جهدي ولن أبخل بنقطة عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم وأكون عند حسن ظنكم والقادم أفضل إن شاء الله".

ويعد أحمد رفاعي، من ناشئين نادي الزمالك، مواليد 2003، وتم تصعيده الموسم الماضي، للتدريب مع الفريق الأول في العديد من المناسبات.

وتلقى رفاعي عددًا من العروض في الفترة الماضية، أبرزها فريق غزل المحلة، الذي يقوده أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، وأصر على ضمه، ولكن شراء نهائي وليس على سبيل الإعارة.

البرتغالي جوميز، أوصى نادي الزمالك، بعدم الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي، ربما في حال الخروج على سبيل الإعارة سيتم الموافقة.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

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