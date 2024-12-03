هل تعاقد الزمالك مع إيجاريا؟ التفاصيل كاملة ومدة العقد

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة الإنجليزي، أوفي إيجاريا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويجيد إيجاريا، في مركز الجناح، ولعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق من قبل، في نادي ريدينج الإنجليزي، وتواجد في نادي الزمالك منذ شهرين للخضوع للاختبار ولكنه رحل ورفض الاستمرار لفترة طويلة دون تعاقد.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن أوفي إيجاريا الذي لعب ضمن صفوف ليفربول سابقًا، مطلب جوميز الأول في هذه الفترة، لتدعيم مركز الجناح، وهناك شبه موافقة على ضم اللاعب ويتبقى الاتفاق النهائي.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، استقر على توقيع عقدا مدته ستة أشهر فقط، مع اللاعب، نظرا لتخوفهم من ابتعاد إيجاريا عن الملاعب لفترة طويلة، ولابد من النظر لمستواه حاليا قبل الارتباط بعقد طويل الأمد.

وأضاف المصدر، أن الأمور اقتربت من الحسم، واللاعب سوف يصل خلال الأيام المقبلة، لتوقيع العقود بشكل رسمي، والانضمام للفريق، ووضع برنامج خاص لتجهيزه قبل شهر يناير المقبل للمشاركة في المباريات.