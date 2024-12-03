تغطية خاصة.. حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر (صور)

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متابعة ـ إسلام عمار:

يحتفل مدافع منتخب مصر وفريق سموحة محمد ربيعة اليوم الثلاثاء بحفل زفافه في محافظته بكفر الشيخ.

وشهدت احتفالات اللاعب تواجده منذ صباح اليوم بالمكان الذي خصصه للاحتفال بحفل زفافه وسط أصدقائه وأقاربه.

شاهد بالصور.. ربيعة يستقبل المهنئين في حفل زفافه بكفر الشيخ

تصدر محمد ربيعة لاعب نادي سموحة والمنتخب المصري مشهد استقبال المهنئين في حفل زفافه بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

17 صورة ترصد احتفال محمد ربيعة وسط أهله قبل زفافه بكفر الشيخ

رصدت عدسة مصراوي 17 صورة من احتفالات محمد ربيعة وسط أهله بكفر الشيخ بمناسبة حفل زفافه، لمشاهدتها.. اضغط هنا

تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة

وكان حفل الزفاف قد تم تأجيله في الفترة الماضية، نظرا لانضمام اللاعب لقائمة منتخب مصر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

" سمُي نسبة للاعب الأهلي وتم تصعيده مبكرًا".. 10 معلومات عن اللاعب محمد ربيعة تزامناً مع حفل زفافه

للتعرف أكثر على مسيرة اللاعب في الساحرة المستديرة.. اضغط هنا

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