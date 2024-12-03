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كتب- محمد خيري:

نشر مجلس إدارة نادي الزمالك، الميزانية الخاصة بالنادي، التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر.

وشهدت الميزانية، توضيح مصروفات كرة القدم بالنادي الأبيض، من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 وجاءت كالتالي:

-مصروفات كرة القدم: 742 مليون و961 ألف

-استهلاك الأصول الأخرى عقود شراء: 55.573762

-عمولات وكلاء: مليون و529 ألفا و200 جنيه

-إكراميات ونثريات متنوعة: 943 ألفا و174 جنيها

-عقود ومرتبات اللاعبين: 500 مليون و216 ألف

-مصروفات إعارة وشراء لاعبين: 40 مليون و665 ألف

-مصاريف قضايا دولية: 39 مليون و428 ألف

-سفريات وانتقالات وبدلات: 39 مليون و199 ألف

-مرتبات إداريين ومدربين: 22 مليون و876 ألف

-مكافأة مدربين ولاعبين: 20 مليون و828 ألف

-جزاءات وغرامات: 369 ألف

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:

-التصديق على محضر الاجتماع السابق.

-النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

-النظر في تقرير مراقب الحسابات.

-اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.