" سمُيّ نسبة للاعب الأهلي وتم تصعيده مبكرًا".. 10 معلومات عن اللاعب محمد ربيعة تزامناً مع حفل زفافه

يحتفل لاعب المنتخب الوطني وفريق سموحة، محمد ربيعة، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه في محافظته كفر الشيخ بعد أن تم تأجيله.

وكان حفل الزفاف قد تم تأجيل بعد انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مصر لأول مرة في نوفمبر الماضي تحت قيادة المدرب حسام حسن:

ويستعرض مصراوي بالتزامن مع حفل زفاف اللاعب 10 معلومات قد لا تعرفها عنه:



- مواليد 5 مايو 1995

- ينشط في خط الدفاع

- اسمه الحقيقي محمد أحمد يوسف العزب وسُميّ بمحمد ربيعة نسبة لمدافع الأهلي رامي ربيعة.

- بدايته كانت بصفوف أكاديمية نادي نبروه

- تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بنادي بنها وهو في عامه الـ 18

- مثل أندية: بلقيس، كوكاكولا، وادي دجلة مودرن فيوتشر وسموحة.

- انضم لصفوف سموحة في الانتقالات الصيفية الماضية

- شارك بقميص سموحة 4 مباريات في الدوري

- انضم للمنتخب لأول مرة في نوفمبر 2024

- شارك في مباراتين بقميص المنتخب كأساسيًا أمام كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا 2025.

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