لاعب إنيمبا النيجيري: الأهلي أفضل من الزمالك.. وزيزو من اللاعبين الأكثر خطورة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق إنيمبا النيجيري إكويتوزيام إيزي إن نادي الأهلي أفضل من الزمالك ولكنه يحترم القلعة البيضاء في الوقت ذاته حامل لقب الكونفدرالية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا عند السادسة مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره إنيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية للكونفدرالية.

وأضاف لاعب إنيمبا خلال تصريحات لفضائية الحياة، مساء أمس الإثنين:"حاليًا الأهلي أفضل من الزمالك هو أكبر فريق بالقارة لقد شاركوا في معظم البطولات ودائمًا ما نراهم بكأس العالم للأندية".

وأتم إيزي تصريحاته بقوله:"جاهزون لمواجهة الزمالك ونحترمه فهو حامل اللقب وأحد أفضل الفرق في أفريقيا ولكنه ليس الفريق الذي لا يمكن هزيمته وسنجعل الأمور صعبة أمامه في نيجيريا".



ويتذيل فريق إنيمبا جدول ترتيب مجموعته بدون أي نقطة، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني خلف المصري المتصدر بالرصيد ذاته 3 نقاط.

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