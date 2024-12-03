لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور

- -
16:00

العين

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

الغرافة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

لاعب إنيمبا النيجيري: الأهلي أفضل من الزمالك.. وزيزو من اللاعبين الأكثر خطورة

03:01 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

إنيمبا النيجيري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق إنيمبا النيجيري إكويتوزيام إيزي إن نادي الأهلي أفضل من الزمالك ولكنه يحترم القلعة البيضاء في الوقت ذاته حامل لقب الكونفدرالية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا عند السادسة مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره إنيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية للكونفدرالية.

وأضاف لاعب إنيمبا خلال تصريحات لفضائية الحياة، مساء أمس الإثنين:"حاليًا الأهلي أفضل من الزمالك هو أكبر فريق بالقارة لقد شاركوا في معظم البطولات ودائمًا ما نراهم بكأس العالم للأندية".

وأتم إيزي تصريحاته بقوله:"جاهزون لمواجهة الزمالك ونحترمه فهو حامل اللقب وأحد أفضل الفرق في أفريقيا ولكنه ليس الفريق الذي لا يمكن هزيمته وسنجعل الأمور صعبة أمامه في نيجيريا".

ويتذيل فريق إنيمبا جدول ترتيب مجموعته بدون أي نقطة، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني خلف المصري المتصدر بالرصيد ذاته 3 نقاط.

اقرأ أيضًا:
للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة

إنيمبا النيجيري الزمالك إنيمبا ضد الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإمارات تسترد والكويت تمدد.. لماذا تراجعت الودائع الخليجية في مصر في 2024؟
أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس