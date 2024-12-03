"ديلي ميل كشفتها".. تصنيف مفاجئ للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد خيري:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تصنيف الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قبل إجراء القرعة بشكل رسمي.

وسوف تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو من العام المقبل، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ المسابقة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقرر أن تقام قرعة البطولة، بمدينة ميامي الأمريكية يوم الخميس المقبل، الموافق 5 ديسمبر 2024.

ويشارك النادي الأهلي، في البطولة، ضمن الفرق الأفريقية، جاء في التصنيف الثالث، وهو ما جعله مفاجئ للبعض بعدما كان متوقعا أن يكون في التصنيف الرابع والأخير.

وجاء التصنيف وفقا للصحيفة البريطانية كالتالي:

المستوى الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

فلامنجو البرازيلي

بالميراس البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

فلومينينسي البرازيلي

المستوى الثاني

تشيلسي الإنجليزي

دورتموند الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بنفيكا البرتغالي

يوفنتوس الإيطالي

سالزبورج النمساوي

المستوى الثالث

الأهلي

الهلال السعودي

أولسان الكوري الجنوبي

الوداد البيضاوي المغربي

مونتيري المكسيكي

ليون المكسيكي

بوكا جونيورز الأرجنتيني

بوتافوجو البرازيلي

المستوى الرابع

أوراوا ريد دايموندز الياباني

العين الإماراتي

الترجي التونسي

ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا

باتشوكا المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

إنتر ميامي الأمريكي

اقرأ أيضا:

إيقاف لاعب بيراميدز 6 أشهر وجوميز وإمام عاشور.. قرارات نارية من لجنة الانضباط

تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا