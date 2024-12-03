"لم يُعجبني ومش هفرح بالغزالة الحمرا".. سيد عبد الحفيظ يُعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، عدم رضاه عن أزمة إمام عاشور من بدايتها حتى اعتذاره.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات على قناة أم بي سي مصر، مساء الإثنين:"لم يُعجبني على الإطلاق موقف إمام عاشور من بدايته حتى اعتذاره وأنا لست من مدرسة تبرير الاعتذار لأن قول أنا أسف تكفي ولكن ليس إضافة كلمات ليس لها معنى".

وأشار مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي إلى أن سياسته وسياسة النادي هي منح فرصة خاصة لمن يتواجد بصورة جديدة بالنادي، مضيفًا:"أنا مش هفرح بالغزالة الحمراء ولا البيضا أنا اللي يفرحني بطولات لكن الموضوع انتهى".

وأتم عبد الحفيظ تعليقه بالإشارة إلى أن المشادات متواجدة في غرف الملابس:"ولكن لابد أن يفهم أن غرف ملابس الأهلي في يوم من الأيام كان بها صالح سليم وحسن حمدي ومختار التتش ومحمود الخطيب".

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، قد فرض غرامة مالية على إمام قدرها مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية بسبب مشادة كلامية بينه ومحمد الشناوي بغرفة الملابس.

وقال مصدر "لمصراوي" في وقت سابق إن أزمة إمام عاشور انتهت، وعاد لتدريبات الأهلي الجماعية أمس الإثنين، بعد قرار تدربه منفردًا خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن أمام عاشور تواجد في المران بناء على موافقة من الجهاز الفني، بعدما تقدم اللاعب باعتذار إلى الفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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