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"تحريض حسين الشحات؟".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف إمام عاشور

02:20 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (2)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    اللاعب إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة عقوبات لجنة الانضباط، على لاعبي الأندية للموسم الماضي، وإيقاف إمام عاشور، 4 مباريات.

وكان الإعلامي هاني حتحوت أعلن عبر برنامجه أمس الإثنين، عقوبات لجنة الانضباط بإيقاف جوزيه جوميز مدرب الزمالك 6 مباريات، ومروان عطية مهاجم بيراميدز 6 أشهر، وإمام عاشور لاعب الأهلي 4 مباريات، لما بدر منهم من مخالفات الموسم الماضي.

قال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سألت عشان أعرف حقيقة العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط، وهقولكم العلني والسري، لأن جمال علام رئيس الاتحاد قالها واضحة أن مافيش أي عقوبات".

أضاف: "تواصلت مع مصادر مؤكدة، وأكدت أنه لا يوجد أي عقوبة على إمام عاشور، لتحريض حسين الشحات لعدم مصافحة محمد الشيبي، في مباراة بيراميدز ودي مفيهاش أي عقوبة".

وأتم تصريحاته: "كمان عرفت أن إيقاف مروان حمدي مهاجم بيراميدز لمدة 6 مباريات فقط، وليس 6 أشهر كما تردد، بينما إيقاف البرتغالي جوميز المدير الفني للزمالك فيه عقوبة لكن مدتها مش معلومة، ودي الكواليس بظبط".

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شوبير إمام عاشور أخبار الأهلي لجنة الانضباط أحمد شوبير
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