شاهد بالصور.. ربيعة يستقبل المهنئين في حفل زفافه بكفر الشيخ

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تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تصدر محمد ربيعة لاعب نادي سموحة والمنتخب المصري مشهد استقبال المهنئين في حفل زفافه بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

ويحتفل ربيعة بزفافه اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم بعد تأجيله من أجل المنتخب المصري خلال استدعائه لصفوف المنتخب المصري لخوض مباراة الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.

وأعرب محمد ربيعة، عن سعادته بإقامة حفل زفافه في مسقط رأسه وسط تواجده بين أصدقائه وأفراد أسرته.

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