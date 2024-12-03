تأجل بسبب العميد.. أول 10 صور من حفل زفاف محمد ربيعة لاعب منتخب مصر وسموحة

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

يستعد محمد ربيعة، لاعب فريق سموحة لعقد قرانه اليوم الثلاثاء، بعد تأجيله في الفترة الماضية، نظرا للانضمام لقائمة منتخب مصر.

ومن المنتظر أن يحضر عدد من زملاء محمد ربيعة سواء في الملاعب أو خارجه، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، لمشاركته يوم زفافه.

وكان من المفترض إقامة حفل زفاف "ربيعة" يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب استدعائه من جانب حسام حسن، للانضمام لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته.

ويعد محمد ربيعة من مواليد قرية الزهراء بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ عام 1995، واسمه الحقيقي هو محمد أحمد عبد العزيز، وقد اشتُهر بلقب "ربيعة" لحُبه في اللاعب رامي ربيعة، مدافع الأهلي

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