"تفاجئنا".. أول تعليق من غزل المحلة على استقالة أحمد عيد بعد الخسارة أمام الزمالك

ماذا قدّم أحمد عيد عبدالملك مع المحلة في الممتاز قبل رحيله؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث الرسمي باسم نادي غزل المحلة، صابر عيد، إنهم تفاجئو بإعلان أحمد عيد استقالته من منصبه كمدير فني للفريق بعد الخسارة أمام الزمالك.

فريق غزل المحلة خسر برباعية نظيفة على يد نظيره الزمالك مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وأشار عيد، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس اليوم الثلاثاء، إلى أن الإدارة لم يكن لديها أي شيء تجاه أحمد عيد عقب المباراة، مضيفًا:"مجلس الإدارة سيجتمع خلال الفترة القادمة لتوفير البديل إذا تم التأكيد على رحيله".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي غزل المحلة أن مباراة الزمالك أصبحت صعبة مع حالة الطرد التي حصل عليها فريقه، قائلاً:"من وجهة نظري أعتقد أن الخطأ لا يستحق الطرد حتى أن الحكم في البداية احتسبه خطأ عادي".

وأتم مسؤول غزل المحلة تصريحاته بقوله:"الدوري هذا الموسم صعب جدًا ونريد الاستمرار في الدوري بصورة تليق بنا وسيتم دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ويحتل فريق غزل المحلة بعد مرور 4 جولات المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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