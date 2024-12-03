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ماذا قدّم أحمد عيد عبدالملك مع المحلة في الممتاز قبل رحيله؟

11:32 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق غزل المحلة، أحمد عيد عبدالملك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في عمله بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الزمالك مساء أمس الإثنين بالجولة الرابعة من الدوري.

أحمد عيد كان قد نجح في إعادة فريق غزل المحلة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

وقاد عيد صاحب الـ 44 فريق المحلة بـ 4 مباريات بالدوري الممتاز؛ حيث تعادل في واحدة وفاز في أخرى وخسر في مباراتين.

ويحتل فريق غزل المحلة بعد مرور 4 جولات المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

وجاء نتائج الفريق بالموسم الجاري 2024/25:

غزل المحلة 0 - 0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 3 -2 غزل المحلة

غزل المحلة 1 - 0 الجونة

الزمالك 4 - 0 غزل المحلة

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