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إيقاف لاعب بيراميدز 6 أشهر وجوميز وإمام عاشور.. قرارات نارية من لجنة الانضباط

10:57 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (2)
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    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل عقوبات لجنة الانضباط، على لاعبي الأندية في الدوري المصري، بسبب أحداث الموسم الماضي.

قال "حتحوت"، في برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "لجنة الانضباط أصدرت قرارتها على أحداث الموسم الماضي، وهي إيقاف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لمدة 6 مباريات مع غرامة مالية بعد تعديه على عاطف حسين الحكم الرابع في لقاء الزمالك والمصري".

وأضاف: "كما قررت اللجنة إيقاف مروان حمدي 6 شهور، نظرا لسبابه لجماهير الأهلي مع غرامة مالية، وإيقاف إمام عاشور 4 مباريات لأنه حث حسين الشحات على عدم مصافحة الشيبي".

وأتم تصريحاته: "وإيقاف خالد عبد الفتاح مباراتين لعدم مغادرة الملعب بعد الطرد، وإيقاف محمد الشيبي مباراتين بسبب إثارته للجماهير بعد الطرد، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي".

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جوميز إمام عاشور أخبار الرياضة لجنة الانضباط بيراميدز مروان حمدي
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