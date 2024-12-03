إيقاف لاعب بيراميدز 6 أشهر وجوميز وإمام عاشور.. قرارات نارية من لجنة الانضباط
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل عقوبات لجنة الانضباط، على لاعبي الأندية في الدوري المصري، بسبب أحداث الموسم الماضي.
قال "حتحوت"، في برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "لجنة الانضباط أصدرت قرارتها على أحداث الموسم الماضي، وهي إيقاف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لمدة 6 مباريات مع غرامة مالية بعد تعديه على عاطف حسين الحكم الرابع في لقاء الزمالك والمصري".
وأضاف: "كما قررت اللجنة إيقاف مروان حمدي 6 شهور، نظرا لسبابه لجماهير الأهلي مع غرامة مالية، وإيقاف إمام عاشور 4 مباريات لأنه حث حسين الشحات على عدم مصافحة الشيبي".
وأتم تصريحاته: "وإيقاف خالد عبد الفتاح مباراتين لعدم مغادرة الملعب بعد الطرد، وإيقاف محمد الشيبي مباراتين بسبب إثارته للجماهير بعد الطرد، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي".
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