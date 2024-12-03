"بكلمات مؤثرة".. أحمد عيد يعلن الرحيل عن غزل المحلة بعد رباعية الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الرحيل عن "الفلاحين" عقب الخسارة من الزمالك أمس الإثنين برباعية نظيفة في الدوري المصري.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكراً جماهير غزل المحلة علي الدعم في كل الاوقات خلال ما يقرب من عام كامل .. وشكراً المهندس وليد خليل علي الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعيبين والاجهزة بشكل عام"

أضاف: "اتمني التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء الله".

أكمل: "عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وأتم تصريحاته: "اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دائماً داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".