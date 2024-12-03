لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور

- -
16:00

العين

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

الغرافة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

"بكلمات مؤثرة".. أحمد عيد يعلن الرحيل عن غزل المحلة بعد رباعية الزمالك

10:37 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 4 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 4 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الرحيل عن "الفلاحين" عقب الخسارة من الزمالك أمس الإثنين برباعية نظيفة في الدوري المصري.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكراً جماهير غزل المحلة علي الدعم في كل الاوقات خلال ما يقرب من عام كامل .. وشكراً المهندس وليد خليل علي الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعيبين والاجهزة بشكل عام"

أضاف: "اتمني التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء الله".

أكمل: "عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وأتم تصريحاته: "اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دائماً داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".

أحمد عيد عبدالملك غزل المحلة فريق غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان