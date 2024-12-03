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شهدت تدريبات الأهلي يوم الإثنين عقد جلسة صلح بين قائد الأهلي محمد الشناوي وزميله بالفريق إمام عاشور.

وتم خلال الجلسة تصفية الأجواء بين الثنائي ليحتضنا بعضهما في نهايتها ويخوضان المران.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، قد فرض غرامة مالية على إمام قدرها مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية بسبب مشادة كلامية بينه ومحمد الشناوي بغرفة الملابس.

وقال مصدر "لمصراوي" في وقت سابق إن أزمة إمام عاشور انتهت، وعاد لتدريبات الأهلي الجماعية الاثنين، بعد قرار تدربه منفردا خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن أمام عاشور تواجد في المران بناء على موافقة من الجهاز الفني، بعدما تقدم اللاعب باعتذار إلى الفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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