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أول إجراء من الزمالك استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري

12:22 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الزمالك (2)
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    عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الزمالك (1)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (2)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (1)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (3)
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كتب- مراسل مصراوي:

يتوجه عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إلى نيجيريا صباح غداً الثلاثاء، ويرافقه أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي سفر مدير الكرة مبكراً من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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