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محمد فاروق: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك قرار صحيح

12:10 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

طرد لاعب المحلة أمام الزمالك

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث الحكم الدولي محمد فاروق عبر برنامج "الكورة مع فايق" عن حالة طرد لاعب غزل المحلة يحي زكريا خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وقال فاروق:"الطرد قرار سليم وفي الحاله اللي زي دي بنروح للقوة الزائدة للاعب وبندور على معيارين المعيار الأول هو ستارز اللاعب وده أخطر مكان في الحذاء والمعيار الثاني هو الوجه والإثنين موجودين يبقى قرار الطرد سليم".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق:" كنت أتمنى أن كابتن محمود بسيوني يروح على طول بالكرت الأحمر مباشرة ولازم القرار بتاع الحكم يكون قوي وممكن اللعبة دي لو مكانتش بالستارز و بالوجه كان ممكن ياخد فيها انذار مش طرد لأن كل لعبه تختلف عن الثانية في القرار عن الحكام".

واختتم: "ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك سليمة وأدي للحكم 8من 10 وحكام VAR 9 من 10".

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طرد لاعب غزل المحلة الزمالك محمد فاروق
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