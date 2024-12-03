ملف مصراوي.. رباعية الزمالك في المحلة.. الرحيل الأول بالدوري المصري.. غالي يقود بعثة الأحمر في إفريقيا

كتب- نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

الزمالك يقسو على المحلة برباعية ويعود لوصافة الدوري

فاز فريق الزمالك برباعية نظيفة على مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يُجيب.. هل تواصل ميسي ورونالدو مع صلاح للانضمام لإنتر ميامي والنصر السعودي؟

كشف مصدر حقيقة تواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لصفوف النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي؛ حيث يتواجدان. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو

أعلن مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول ‏لكرة القدم في جنوب إفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو بايرتس. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الانتصار الثاني على التوالي".. المصري البورسعيدي يتصدر الدوري بفوز ثمين على بيراميدز

حقق الفريق الكروي بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كاهن ورسام وشم.. أغرب وظائف نجوم كرة القدم بعد الاعتزال

عمل عدد من نجوم كرة القدم في بعض الوظائف غير المعتادة على لاعبي كرة القدم، مثل الكهانة أو رسم الوشوم وغيرها. . (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فوتوسشن رومانسي".. 5 صور من ظهور ميسي مع زوجته في إعلان أديداس

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مع زوجته أنتونيلا في الإعلان الخاص بالطاقم الجديد لشركة أديداس. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد وعكة الخطيب الصحية".. ممثل وحيد للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بأمريكا

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن أمين الصندوق خالد مرتجي سيكون هو الممثل الوحيد للقلعة الحمراء بقرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأولى في الموسم الحالي".. إنبي يوجّه الشكر لمدربه ويعلن عن بديله

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه الشكر إلى سيد ياسين المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي، وتعيين محمد إسماعيل لتولي المهمة الفنية خلفاً له. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عضو اتحاد الكرة: إمام عاشور طلعني مسرح

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تصريحه السابق ضد إمام عاشور كان سبب له أزمة مع الجماهير. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

سلبته كل أمواله وعاش بلا مأوى.. 20 لـ قصة إيمانويل إيبوي وزوجته

فجأة، تبدل حاله، أصبح اللاعب إيمانويل إيبوي، نجم آرسنال السابق في الفترة من 2004 إلى 2011، بلا مال وعلى وشك الانتحار. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



