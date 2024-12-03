"كأس ألمانيا وإيطاليا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب- نهى خورشيد:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات نارية في كأس ألمانيا وإيطاليا، بجانب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

ليستر سيتي ضد وست هام.. العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الإسباني:

ماريوركا ضد برشلونة.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

دوري القسم الثاني المصري:

السكة الحديد ضد الترسانة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري أبطال آسيا للنخبة:

باختاكور ضد العين.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC.

الهلال ضد الغراقة.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC.

كأس ألمانيا:

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

كأس إيطاليا:

بولينا ضد مونزا.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

ميلان ضد ساسولو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.