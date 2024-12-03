الزمالك يتوجه إلى نيجيريا بطائرة خاصة.. تعرف على السبب

أول قرار من جوميز بعد الفوز على غزل المحلة

أول إجراء من الزمالك استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري

"من ملايين بيراميدز لصدمة جوميز".. هل مستقبل لاعب الزمالك في خطر؟

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للسفر إلى نيجيريا، خلال الأيام المقبلة، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وكشف مصدر داخل النادي، أن مجلس الإدارة، قرر سفر الفريق إلى نيجيريا بطائرة خاصة، لتوفير الجهد والمشقة على اللاعبين في ظل طول مسافة رحلة السفر.

وأوضح المصدر، أن هناك وفدا من النادي سوف يسبق البعثة لترتيب الإقامة وملاعب التدريب، واستقبال الفريق عند الوصول.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.