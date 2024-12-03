"من ملايين بيراميدز لصدمة جوميز".. هل مستقبل لاعب الزمالك في خطر؟

أول قرار من جوميز بعد الفوز على غزل المحلة

أول إجراء من الزمالك استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري

كتب- محمد خيري:

أزمة كبيرة يعاني منها لاعب الفريق لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، سيف جعفر، نظرا لعدم مشاركته في المباريات وتهميش دوره مع نادي الزمالك.

سيف جعفر عاد لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد خوض تجربة قصيرة مع نادي بيراميدز لم يكتب لها النجاح.

تجربة سيف جعفر مع بيراميدز

رحل سيف جعفر من الزمالك الموسم الماضي، وانتقل إلى نادي بيراميدز، عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك ورفض التجديد، وحصل على راتب كبير من نادي بيراميدز تخطى 10 ملايين جنيه في الموسم، بالمقارنة بعقده مع الزمالك وقتها الذي لم يتجاوز مليوني جنيه.

لعب مع بيراميدز 140 دقيقة فقط بواقع 4 مباريات في جميع البطولات، ولم يحرز أي أهداف أو يصنع.

جوميز يصدم سيف جعفر

وعاد مرة أخرى سيف جعفر للزمالك خلال شهر يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع بيراميدز بشكل ودي، وواجه صدمة من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، حيث لم يشارك بشكل أساسي في المباريات، ولعب دقائق معدودة فقط.

ومع بداية الموسم الحالي، طالب جوزيه جوميز، رحيل اللاعب لعدم حاجته إليه، وفي المقابل واجه مسؤولي الأبيض صعوبة في رحيله على سبيل الإعارة، مع طلب اللاعب الحصول على الاستغناء الخاص به والرحيل مجانا.

ولعب سيف جعفر طوال مسيرته مع نادي الزمالك 48 مباراة، في جميع البطولات، أحرز هدفين وصنع مثلهما.